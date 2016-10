Motorvision.TV 03:25 bis 03:55 Dokumentation Made in KTM D 2012 Stereo 16:9 Merken Mattighofen in Österreich, Geburtsort und Produktionsstätte von KTM. Unter dem Motto Ready to Race produziert der Motorradhersteller Fahrzeuge die sich bereits ab Werk zu 100 Prozent in jedem Rennen behaupten können. Auf über 30.000 Quadratmetern entstehen hier täglich bis zu 500 neue Maschinen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Made in Germany