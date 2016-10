Motorvision.TV 21:20 bis 21:45 Dokumentation Wrecked Titanic USA 2009 Stereo 16:9 Merken Die Gratzianna sind momentan nicht in der Stadt und O'Hare kommt nicht ohne einen Leithammel aus. Mike Trykoski muss die Stellung halten. Bill und Marci befinden sich in der Abschlepp-Hauptstadt der Welt - In Chattanooga, Tennessee. Chattanooga. Wir nennen es liebevoll die Geburtstätte der Pannen- und Abschleppdienste. Sie befinden sich auf der weltgrößten Messe für Abschleppfahrzeuge und mal aus eigener Erfahrung zu sehen, wie so ein 35 Tonnen schweres Abschleppfahrzeug das Licht der Welt erblickt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wrecked