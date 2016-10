Motorvision.TV 05:10 bis 05:40 Motorsport High Octane The Legendary McGrath USA 2010 Stereo 16:9 Merken In dieser Ausgabe von High Octane dreht sich alles um den siebenfachen Supercross-Champion Jeremy McGrath, der mit seinem Vier-Jahresvertrag mit KTM die ganze Supercross-World überrascht hat. Im Interview redet er mit uns über sein neues Team, sein neues Bike und die kommende Supercross Saison. Jeremy arbeitet zudem mit Clutch Films an dem neuen Streifen Steel Roots III: New Blood. Außerdem reisen wir in dieser Folge auch nach Stockton in Kalifornien und sehen uns dort das Boardstock Freestyle Festival genauer an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: High Octane