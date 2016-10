Discovery Channel 03:40 bis 04:20 Dokumentation Tödlicher Angriff: Wie Haie jagen USA 2011 Stereo 16:9 Merken Seit rund 400 Millionen Jahren durchstreifen Haie unsere Weltmeere - eine Zeitspanne, in der sich die Raubfische zu perfekten Jägern mit außergewöhnlichen Fähigkeiten entwickeln konnten. In dieser Dokumentation nehmen die Survival-Experten Cody Lundin und Dave Canterbury die präzisen Angriffstechniken von Tigerhaien und Weißen Haien unter die Lupe. Mit Hilfe der neusten Superzeitlupen-Kameras wollen sie bis ins kleinste Detail dokumentieren, wie die unterschiedlichen Spezies jagen. Von Grand Bahama bis nach Dyer Island in Südafrika: Bei ihrer gemeinsamen Expedition mit Meeresbiologen erfahren die Abenteurer außerdem, wie Haie in Abhängigkeit von Meerestiefe, Art des Beutetiers und ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: How Sharks Hunt