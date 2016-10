Discovery Channel 15:10 bis 15:55 Dokumentation Die Kolonie - Überleben in einer zerstörten Welt Miese Tricks USA 2010 Stereo 16:9 Merken Die Kräfte schwinden. 40 Tage Überlebenskampf an der Küste Louisianas haben bei den Teilnehmern des Endzeit-Experiments sichtbare Spuren hinterlassen: Fast alle haben stark an Gewicht verloren, zum Teil über zehn Kilo. Unter diesen Umständen wird es von Tag zu Tag schwerer, sich gegen Angriffe von Wegelagerern zu verteidigen. Die Situation ist so verfahren, dass Sally, die neue Anführerin der Gruppe, eine Entscheidung treffen muss. Da es für die Kolonisten wenig Sinn macht, sich weiterhin im Lager zu verschanzen, müssen sie wohl oder übel aufbrechen und einen besseren Ort zum Leben suchen, der außer Trinkwasser auch ausreichend Nahrung bietet. In einem selbst gebauten Sumpfboot ge In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Becka Adams (Herself) Reno Ministrelli (Himself) Originaltitel: The Colony