Discovery Channel 09:25 bis 10:10 Dokumentation Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten Endgegner USA 2012-2015 Stereo 16:9 Merken Flugzeugeintreiber Kevin Lacey soll in Colorado eine Cessna Citation 525 sicherstellen. Die 2,7 Millionen Dollar teure Düsenmaschine wurde zuletzt in einem Hangar in Telluride gesehen. Das klingt nach einem Routinejob für den erfahrenen "Repo Man" . Doch in der Luft blinken im Cockpit plötzlich die Alarmleuchten. In Florida geht es derweil handfest zur Sache. Ein säumiger Schuldner will sein Flugzeug, trotz ausstehender Raten, partout nicht hergeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Airplane Repo

