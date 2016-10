Spiegel Geschichte 01:15 bis 02:20 Dokumentation Inter-Rail anno 1913 Pisa - Gardasee GB 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 20: Michael Portillo ist wieder unterwegs - mit einem Zugticket und dem "Bradshaw's Continental Railway Guide" aus dem Jahre 1913. Ein Jahrhundert später erkundet er das Europa der Belle Époque - jener glanzvollen Ära, in der die Wissenschaft, die Industrie und die Künste in voller Blüte standen. Durch den Kontrast zwischen Geschichte und Gegenwart kommt er immer wieder zu verblüffenden Einsichten. In dieser Episode folgen wir Michael nach Italien, dem beliebten Urlaubsland, das um die Jahrhundertwende gespalten war zwischen Traditionen und Futurismus ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Great Continental Railway Journeys Altersempfehlung: ab 12