Spiegel Geschichte 22:00 bis 22:55 Dokumentation Die Kinder von Waco USA 2007 Stereo 16:9 Merken Nahe der Stadt Waco in Texas kam es 1993 zu einer Tragödie, bei der mehr als 80 Menschen starben, darunter 25 Kinder. Während der Durchsuchung der Ranch einer christlichen Sekte kam es zu einer Schießerei. Beamte und Sektenmitglieder wurden getötet. Daraufhin belagerten FBI-Agenten 51 Tage lang das Anwesen. Als sie die Ranch schließlich stürmten, brach ein tödliches Feuer aus. Anhand von selten gezeigten Videoaufnahmen und exklusiven Interviews mit Überlebenden erzählt der Film den Fall aus der Sicht der Kinder von Waco. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Children of Waco

