Spiegel Geschichte 21:10 bis 21:55 Dokumentation Die letzten 24 Stunden von... Keith Moon CDN 2007 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 11: Keith Moon, Schlagzeuger der Rockgiganten "The Who", war schon zu Lebzeiten legendär für sein virtuoses Rhythmusgefühl - aber auch für übermäßigen Drogen- und Alkoholkonsum. Am 7. September 1978 starb das liebenswerte Energiebündel an einer Überdosis des Beruhigungsmittels Heminevrin, das er einnahm, um von seiner Alkoholsucht loszukommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Final 24 Altersempfehlung: ab 12