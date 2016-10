Spiegel Geschichte 11:30 bis 11:45 Dokumentation Deutschland, deine Geschichte - Das Beste aus der Deutschen Wochenschau Januar 1952 D 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 37: Zeitgeschichte im Spiegel der Deutschen Wochenschau: Jede Folge beleuchtet in 11 Minuten einen Monat, von 1949 bis 1970. Das historische Bildmaterial ist ein Fenster in eine andere Zeit, die jedoch immer wieder Bezug zu unserer Gegenwart hat. - Januar 1952: Schuman-Plan zur Schaffung der Montan-Union In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deutschland, deine Geschichte - Das Beste aus der Deutschen Wochenschau