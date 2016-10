Sky Nostalgie 17:25 bis 18:20 Serien Bonanza Der Regenmacher USA 1963 Merken Regenmacher Tulsa Weems taucht in Virginia City auf. Als Weems im Gefängnis landet, versteckt sich seine Familie auf der Ponderosa. Ben und Hoss finden die Flüchtlinge und machen eine fürchterliche Entdeckung: Tulsas Tochter Beth hat Typhus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) John Anderson (Tulsa Weems) Claudia Bryar (Mrs. Weems) Phil Chambers (Abe) Originaltitel: Bonanza Regie: Lewis Allen Drehbuch: David Dortort, Robert Vincent Wright Kamera: Haskell B. Boggs Musik: David Rose