Schauspieler: Mathew Mackay (Dean Berkham) Staci Smith (Alix) Jane Gilchrist (Ms. Crenshaw) Emma Stevens (Dr. Oliver) Chris Nash (Acolyte #1) Stephen R. Hart (Goth) Jason Alisharan (Frank)

Originaltitel: Are You Afraid Of the Dark? Regie: D. J. MacHale, Ron Oliver Drehbuch: Stephen Zoller, D.J. Machale Kamera: Marc Charlebois, Karol Ike, Larry Lynn Musik: Raymond C. Fabi, Judith Henderson