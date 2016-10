Junior 15:40 bis 16:05 Trickserie Dogstar - Hunde im Weltraum Helden mit Lockeren Schrauben AUS, D 2006 Stereo 16:9 Merken Bumba ist krank. Ihm fehlt ein Vitamin, das nur auf Neuwelt zur Verfügung steht. Die Clarks müssen also in die Schule für Hochbegabte. Dort erwartet sie Santino mit der Absicht, jetzt mal richtig böse zu sein. Er hat sich dafür von Fenwick mit einer speziellen Orgel ausstatten lassen, die jeden zwanghaft tanzen lässt. Es stellt sich heraus, dass Bumba der Vorname von Lincolns Mitschülerin Fenwick ist. Eine ihrer Erfindungen hat Lincoln sich zu nutze gemacht. Am Ende bleibt Dino harmlos wie er nun mal ist: Er lässt die Clarks laufen und rettet seinen Vater vor einem einschlagenden Kometen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dogstar Regie: Aaron Davies Drehbuch: Philip Dalkin, Doug MacLeod, Brendan Luno Musik: Yuri Worontschak