Junior 11:25 bis 11:45 Trickserie Die Abenteuer von Chuck & seinen Freunden Stille Post USA, CDN 2010 Stereo 16:9 Merken 126 A Porter erzählt Chuck, dass Soku heute nicht zum Spielen kommen kann. Chuck vermutet gegenüber Diego, dass Soku krank ist. Diego erzählt es Ralfi und Ralfi erzählt es Biggs. Am Ende wurde die Geschichte so ausgeschmückt, dass alle glauben, Soku würde an einer schrecklichen Krankheit leiden. 126B Henri will mit dem Entwurf eines Propellerflugzeugs an einem Forscherwettbewerb teilnehmen. Doch das Flugzeug funktioniert nicht so wie es soll. Plötzlich macht es sich selbständig und fliegt über eine Schlucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Adventures of Chuck & Friends Altersempfehlung: ab 6