Junior 07:35 bis 07:55 Trickserie Die Abenteuer von Chuck & seinen Freunden Superfeger Chuck USA, CDN 2011 Stereo 16:9 Merken Ralfis Onkel Scrubs, eine Straßenkehrmaschine, ist zu Besuch. Chuck stellt sich das Leben als Kehrmaschine herrlich vor. Seine Freunde bauen ihm eine entsprechende Vorrichtung. Damit der Superfeger Chuck überhaupt Ordnung schaffen kann, verwüsten die Freunde zunächst das Gelände rund um die Tankstelle. Chuck möchte zusammen mit seinen Freunden in der Raststätte ein Kino aufbauen. Porter ist von der Idee nicht so begeistert. Er fürchtet, dass ihn die kleinen Trucks bei der Arbeit stören könnten. Doch dann haben Chucks Eltern außer Haus etwas zu erledigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Adventures of Chuck & Friends Altersempfehlung: ab 6

