Sky Action 12:35 bis 14:15 SciFi-Film The Time Machine USA 2002 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Um den Tod seiner Verlobten rückgängig zu machen, reist Tüftler Alex Hartdegen (Guy Pearce) mit einer selbst konstruierten Zeitmaschine in die Vergangenheit. Als die Mission scheitert, sucht Alex seinen Lebenssinn 800.000 Jahre in der Zukunft. Dort regieren kannibalistische Morloks die friedlichen Eloi. Der Forscher zettelt eine gefährliche Revolte an. - Effektstarke Neuverfilmung des Klassikers von 1960. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Guy Pearce (Alexander Hartdegen) Jeremy Irons (Uber-Morlock) Phyllida Law (Mrs. Watchit) Sienna Guillory (Emma) Mark Addy (David Philby) Yancey Arias (Toren) Orlando Jones (Vox) Originaltitel: The Time Machine Regie: Simon Wells Drehbuch: H.G. Wells, David Duncan, John Logan Kamera: Donald McAlpine Musik: Klaus Badelt Altersempfehlung: ab 12