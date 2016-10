Sky Action 07:20 bis 09:15 Horrorfilm Let me in GB, USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der 12-jährige Owen (Kodi Smit-McPhee) ist ein Einzelgänger und lebt allein mit seiner überforderten Mutter. Als Owen die gleichaltrige Abby (Chloë Grace Moretz) kennen lernt, die neu in den Wohnblock gezogen ist und nur nachts das Haus verlässt, entsteht eine zarte Freundschaft. Was niemand weiß: Abby ist ein Vampir. Während sie Owen beibringt, sich gegen seine Feinde zu wehren, ist ihr ein Cop (Elias Koteas) auf der Spur. - Hochspannende Neuversion des schwedischen Erfolgsfilms "So finster die Nacht" von 2008. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kodi Smit-McPhee (Owen) Chloë Grace Moretz (Abby) Richard Jenkins (Vater) Cara Buono (Owens Mutter) Elias Koteas (Polizist) Sasha Barrese (Virginia) Dylan Kenin (Larry) Originaltitel: Let Me In Regie: Matt Reeves Drehbuch: John Ajvide Lindqvist, Matt Reeves Kamera: Greig Fraser Musik: Michael Giacchino Altersempfehlung: ab 16

