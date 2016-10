Goldstar TV 06:00 bis 09:00 Show MusikWecker Stereo 16:9 Merken Flotte Schlager und gute Laune für den neuen Tag. Bei diesem Schlagerfrühstück stehen neben vielen deutschen Hits auch internationale Titel auf dem Programm. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Olaf, Chris Roberts, Jürgen Marcus, Laura Wilde, René Ulbrich, Bernhard Brink, Middle Of The Road, DJ Ötzi, Ute Freudenberg, Andreas Gabalier, Heino, Peter Cornelius, Andrea Rischka, Los Reyes, Wolfgang Petry, Markus, G. G. Anderson, Wind, Andrea Berg, Ma Originaltitel: MusikWecker

