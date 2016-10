Sky Emotion 20:15 bis 22:05 Thriller Das Mädchen aus dem Wasser USA 2006 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Hausmeister Cleveland (Paul Giamatti) rettet eine junge Frau aus dem Swimmingpool seines Wohnkomplexes. Mit wundersamen Folgen: Das Mädchen (Bryce Dallas Howard) ist eine von bösen Kreaturen gejagte Nymphe, die zurück in ihre Welt möchte. Um sie zu retten, treten auch andere Bewohner des Gebäudes in Aktion. - Familientaugliche Mysterystory vom "The Sixth Sense"-Macher, mit viel Spannung und Humor erzählt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Giamatti (Cleveland Heep) Bryce Dallas Howard (Story) Bob Balaban (Harry Farber) Jeffrey Wright (Mr. Dury) Sarita Choudhury (Anna Ran) Freddy Rodríguez (Reggie) Bill Irwin (Mr. Leeds) Originaltitel: Lady in the Water Regie: M. Night Shyamalan Drehbuch: M. Night Shyamalan Kamera: Christopher Doyle Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12