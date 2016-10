Sky Emotion 11:15 bis 13:00 Melodram Griffin & Phoenix USA 2006 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Griffin (Dermot Mulroney) ist unheilbar an Krebs erkrankt. Die Ärzte geben ihm nur noch ein Jahr. In einer Vorlesung lernt er Phoenix (Amanda Peet) kennen, die ebenfalls an einer tödlichen Krankheit leidet. Beide stürzen sich Hals über Kopf in ihre wahrscheinlich letzte große Liebe. - Bittersüßes Liebesdrama, das nicht nur wegen der tragischen Story, sondern auch dank der klasse Hauptdarsteller unter die Haut geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amanda Peet (Phoenix) Dermot Mulroney (Griffin) Sarah Paulson (Peri) Blair Brown (Eve) Alison Elliott (Terry) Lois Smith (Dr. Imberman) Jonah Meyerson (Kirk) Originaltitel: Griffin & Phoenix Regie: Ed Stone Drehbuch: John Hill Kamera: David M. Dunlap Musik: Roger Neill Altersempfehlung: ab 6