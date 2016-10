Niederlande 2 21:15 bis 22:00 Sonstiges Zembla Mishandeld in de jeugdgevangenis NL 2016 HDTV Merken Het zijn ontluisterende opnames van beveiligingscamera's in een jeugdgevangenis in Australië. Als ze deze zomer in handen komen van Australische tv-journalisten, leiden ze tot nationale en internationale ophef. Te zien is hoe jongeren wekenlang in piepkleine isoleercellen zijn opgesloten, 23 uur per dag. Het is er bloedheet, er is geen daglicht en het enige water komt uit de wc. Hardhandig wordt een tienjarige jongen door bewakers op de grond gewerkt en uitgekleed. Zembla Internationaal brengt deze aangrijpende reportage van het onderzoeksprogramma "Four Corners" en legt bloot hoe het gevangenissysteem in het noorden van Australië erop uit is de jongeren, veelal Aboriginals, te breken. De Verenigde Naties spreekt er schande van en roept op tot een breed onderzoek. Maar gedetineerde jongeren worden nog steeds aan speciale stoelen vastgebonden en krijgen een kap op hun hoofd. De onthullende foto daarvan doet eerder denken aan de beruchte Abu Ghraib-gevangenis in Irak, waar Amerikanen de Irakese gevangenen vernederden, dan aan een jeugdgevangenis in het Westen. Zembla Internationaal onderzoekt de misstanden achter de muren van de Australische jeugdgevangenis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zembla