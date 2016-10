Niederlande 2 11:35 bis 12:25 Sonstiges Opsporing Verzocht NL 2015 HDTV Merken Valkenburg aan de Geul: Woningoverval. In de vroege ochtend van vrijdag 21 oktober 2016 wordt een ouder echtpaar door drie mannen in hun woning aan de Geul in Valkenburg mishandeld en overvallen. In de uitzending aanknopingspunten om de vermoedelijk 3 overvallers te vinden * Veenendaal: Beroving man (82). Op maandag 20 juni rond 15.00 uur wordt een 82-jarige man beroofd naast het pand van de Rabobank in het centrum van Veenendaal. Wij hebben een reconstructie van deze beroving gemaakt. Helpt u mee dit misdrijf op te lossen? * Almere: Dood Ali Motamed (56). Op dinsdagochtend 15 december 2015 wordt in Almere de 56-jarige Ali Motamed vermoord. Het onderzoek naar de twee daders verliep moeizaam, maar vanavond kan meer bekend gemaakt worden over waar de twee daders vandaan komen * Spijkenisse: vernielingen cafetaria. Op zaterdagochtend 10 september omstreeks 01.45 uur heeft een groep jongeren vernielingen gepleegd in winkelcentrum de Akkerhof in Spijkenisse. In de uitzending tonen wij bewakingsbeelden van deze groep van 11 personen In Google-Kalender eintragen Moderation: Kees Amsterdam, Hans Schiffers, Anniko van Santen Originaltitel: Opsporing verzocht Drehbuch: Alma de Haan, Jelle Sikkes