AXN 03:05 bis 04:05 Krimiserie Dexter Kampfansage USA 2012 16:9 Merken Bei dem Versuch aufzudecken, warum Louis auf seinem Boot getötet wurde, muss Dexter Isaak entwischen, der hinter ihm her ist. Durch Dexters ehemalige Komplizin Hannah McKay kommen neue Spuren zum Wayne-Randall-Amoklauf zum Vorschein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael C. Hall (Dexter) Desmond Harrington (Joey Quinn) Jennifer Carpenter (Debra Morgan) Lauren Velez (Lt. Maria LaGuerta) David Zayas (Angel Batista) James Remar (Harry Morgan) C. S. Lee (Vincent Masuka) Originaltitel: Dexter Regie: Ernest R. Dickerson Drehbuch: Jeff Lindsay, Scott Reynolds, James Manos Jr. Musik: Daniel Licht Altersempfehlung: ab 18