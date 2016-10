National Geographic Wildlife 01:00 bis 01:50 Dokumentation Auf der Suche nach dem Monsterfisch Der Mega-Sägefisch USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf seiner Suche nach dem größten Süßwasserfisch macht Zeb Hogan in Australien Station. In den Flüssen des Nordens sollen bis zu siebeneinhalb Meter lange Sägefische leben. Streng genommen handelt es sich bei diesen Tieren um Rochen. Sie sind scheu und äußerst selten zu beobachten. Zeb steigt zu einem der beeindruckenden Riesenfische ins Wasser. Dabei gewinnt er zahlreiche neue Erkenntnis über deren Jagdverhalten. Im Fitzroy River von Northwest Australia folgen Zeb und ein Team von Wissenschaftlern den Mega-Sägefischen ins Landesinnere und zurück zum Meer. Ihre Reise führt sie mitten in die Wüste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Zeb Hogan (Biologe und Fisch-Experte) Originaltitel: Monster Fish