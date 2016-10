National Geographic Wildlife 15:20 bis 16:05 Dokumentation Tiere außer Rand und Band Ausgeknockt USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Von mutigen, alles riskierenden Überlebenskünstlern bis hin zu unbezähmbaren Kreaturen, die um ihre Freiheit kämpfen - diese Folge macht eindrucksvoll deutlich, wie hart in der Wildnis der Kampf ums Überleben sein kann. Taucher kommen einem großen Weißen Hai gefährlich nahe, ein Seelöwe dreht bei seiner Begegnung mit russischen Fischern den Spieß auf überraschende Weise um und ein Schneehase kann sich nur dank seiner Schnelligkeit vor einer Lawine retten. Aber ganz gleich, ob Jäger oder Gejagter - für beide Seiten geht es einmal mehr ums nackte Überleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animals Gone Wild