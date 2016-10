National Geographic Wildlife 13:40 bis 14:30 Dokumentation Wildes Neuseeland: Ohrenrobben USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken In deutscher Erstausstrahlung zeigt Nat Geo Wild am 29. März die Dokumentation "Wildes Neuseeland: Ohrenrobben". Die Filmemacher reisen an die Küsten der Südinsel Neuseelands zu zwei weit voneinander entfernt liegenden Kolonien Neuseeländischer Seebären. Ihre Mission: die Beobachtung zweier Jungtiere. Deren aufregende Lebenswege erweisen sich als völlig unterschiedlich... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fur Seals: Battle for Survival