National Geographic Wildlife 11:15 bis 12:05 Dokusoap Der Hundeflüsterer Wo der Spaß aufhört USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Es gleicht einer Stand-up-Comedy, als Cesar einer Gruppe Comedians beisteht, die sich ihren Haustieren stellen müssen. Skyler Stone und seine Freundin Nicole scherzen, ihr Jack-Russell-Mischling Sammy fresse wie ein Scheunendrescher. Kommt dann noch ihr aggressiver Malteser-Chihuahua George dazu, wird die Situation allerdings alles andere als lustig. Auch Ralphie May ist ganz dick im Comedy-Geschäft - und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Der schwergewichtige Komiker und seine Frau, Stand-up-Comedian Lahna Turner, haben alle Hände voll zu tun mit ihrem schon etwas betagten Boxer Pimp... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cesar Millan (Himself - Host) Ralphie May (Himself - Guest) Paul Rodriguez (Himself - Guest) Skyler Stone (Himself - Guest) Lahna Turner (Herself - Gust) Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer