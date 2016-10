ARTE 00:50 bis 02:25 Magazin Kurzschluss - Das Magazin Schwerpunkt Animationsfilm-Nacht Begegnung: Claude Barras / Zoom: "Die Geister der Vergangenheit" / Das erste Mal: Michael Dudok de Wit / Begegnung: Ron Clements und John Musker / "Chandran's Cafe" von Krishna Chandran A. Nair / "Die Geister der Vergangenheit" von Adrienne Nowak / "Der alte Bär" von Chen Chen / "Ein Bild von einem Auto" von Claude Cloutier / "Peng peng!" von Julien Bisaro / "Flanke und Schuss" von Zaven Najjar / "Vater" von Santiago Bou Grasso / "Panzer" von Flora Molinié F 2016 2016-10-30 05:00 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken (1): Begegnung - Claude Barras Claude Barras ist der Regisseur von "Ma Vie de Courgette", der dieses Jahr in Cannes in der Sektion La Quinzaine des Réalisateurs zu sehen war und die Hauptpreise der Festivals von Angoulême und Annecy gewonnen hat. "Kurzschluss - Das Magazin" hat den Filmemacher und Drehbuchautor dieses renommierten Animationsfilms getroffen. (2): Zoom - Die Geister der Vergangenheit Regisseurin Adrienne Nowak kommentiert und erläutert ihren Animationsfilm "Die Geister der Vergangenheit". (3): Das erste Mal - Michael Dudok de Wit Michael Dudok de Wit ist der Regisseur von "The Red Turtle", der im Juni 2016 in den französischen Kinos anlief, nachdem er zuvor auf dem Filmfestival von Cannes in der Sektion Un Certain Regard zu sehen war und den Spezialpreis der Jury gewann. In "Kurzschluss - Das Magazin" redet der Altmeister des Animationsfilms über die Themen und fixen Ideen, die er in seinen Filmen "Der Mönch und der Fisch" (1994) und "Vater und Tochter" (2000) angerissen hat. (4): Begegnung - Ron Clements und John Musker Ron Clements und John Musker haben mehrere Animationsfilme realisiert, die von der Walt Disney Company produziert wurden, darunter "Basil, der große Mäusedetektiv" (1986), "Arielle, die Meerjungfrau" (1989) und "Aladdin" (1992). Am 22. Dezember kommt ihr neuester Film "Vaiana" in die deutschen Kinos. "Kurzschluss - Das Magazin" hat die beiden Filmemacher auf dem Animationsfilmfestival von Annecy getroffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Court-circuit