ARTE 13:45 bis 15:50 Drama Der ewige Gärtner GB, D, USA, CHN 2005 Nach dem Roman von John le Carré 2016-11-04 13:50 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das Leben von Justin Quayle, einem Diplomaten im britischen Hochkommissariat in Nairobi, gerät aus dem Gleichgewicht, als seine Frau Tessa, eine Menschenrechtsaktivistin, ermordet im Norden Kenias aufgefunden wird. Dass die Behörden zu dem Schluss kommen, Tessa sei Opfer einer Beziehungstat geworden, macht es für den sonst so besonnenen Mann doppelt schwer. Vom vermeintlichen Mörder, einem kenianischen Arzt namens Arnold Bluhm, mit dem Tessa die Armenviertel des Landes bereiste, fehlt jede Spur. Justin hat bis dato ein beschauliches Leben geführt und ehrliche Leidenschaft nur für sein Gärtnerhobby und seine Frau empfinden können. Doch jetzt ist alles anders. Statt in gewohnter Manier zur Tagesordnung überzugehen und möglichst keine Gefühle zuzulassen, quält ihn die Frage, wer für ihren bestialischen Tod verantwortlich ist. Justin stellt Nachforschungen über Tessas Arbeit an; als Sozialarbeiterin engagierte sie sich für die Menschen jenseits der gepflegten Golfplätze. Die Spurensuche führt ihn von Nairobi über London und Berlin zurück in die Krisengebiete Südafrikas. Überall stößt er auf das Pharmaunternehmen ThreeBees, das kostenlose Impfprogramme anbietet und Verbindungen bis in die Regierungsspitzen zu haben scheint. Ungeachtet handfester Drohungen, die seinen Spürsinn im Zaum halten sollen, versucht Quayle, die tiefgreifenden Intrigen des Pharmaunternehmens, dessen Aids-Mittel verheerende Folgen nach sich zieht, aufzudecken. Dabei begleitet ihn vor allem die Frage: Was genau verbarg seine Frau Tessa all die Jahre vor ihm? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ralph Fiennes (Justin Quayle) Rachel Weisz (Tessa Quayle) Danny Huston (Sandy Woodrow) Bill Nighy (Sir Bernard Pellegrin) Pete Postlethwaite (Dr. Lorbeer) Hubert Koundé (Arnold Bluhm) Daniele Harford (Miriam) Originaltitel: The Constant Gardener Regie: Fernando Meirelles Drehbuch: Jeffrey Caine Kamera: César Charlone Musik: Alberto Iglesias Altersempfehlung: ab 12