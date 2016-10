RTL II 00:15 bis 01:55 Dokusoap Zugriff - Jede Sekunde zählt Angst im Jobcenter D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Das SEK unter der Führung von Klaus Behrendt wird in ein Jobcenter gerufen. Eine Mitarbeiterin wurde mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Die Situation am Jobcenter ist unübersichtlich, eine große Zahl an Mitarbeitern und Besuchern sorgen für Durcheinander. Bei der Durchsuchung des Kellers finden die Beamten eine weitere Mitarbeiterin des Jobcenters völlig blutverschmiert auf. Währenddessen erscheinen zwei Männer auf dem Dach des Hauses. Ist einer der beiden der Täter? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Zugriff - Jede Sekunde zählt