Dokumentation Die Hauptstadtklinik Beobachtungen an der Berliner Charité D 2012 Beobachtungen an der Berliner Charité. Prof. Henrich steht ein besonderer Kaiserschnitt bevor: eine 31-jährige erwartet Drillinge. Ein Team von rund 20 Ärzten und Schwestern ist bereit, um den Frühgeborenen sicher auf die Welt zu helfen. In der Abteilung von Professor Schaser steht ebenfalls eine aufwändige OP an. Einem 36-jährigen Unfallopfer wird ein Titangerüst in den Oberschenkel operiert. Originaltitel: Die Hauptstadtklinik