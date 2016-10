TNT-Serie 22:35 bis 23:20 Familienserie Boston Legal Unsittlich USA 2005 16:9 Merken Denise muss vor Gericht einen Fall verhandeln, der drei Jahre in der Schublade lag. Ihr Mandant ist ein Mann, der einen Autohersteller verklagt, da eines der Fahrzeuge plötzlich in Flammen aufging und seine Frau bei diesem Brand ums Leben gekommen ist. Denise hält ein emotionales Eingangsplädoyer und überzeugt die Gegenseite schon zum Prozessauftakt, einem großzügigen Vergleich zuzustimmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Spader (Alan Shore) William Shatner (Denny Crane) Monica Potter (Lori Colson) Mark Valley (Brad Chase) Rene Auberjonois (Paul Lewiston) Candice Bergen (Shirley Schmidt) Justin Mentell (Garrett Wells) Originaltitel: Boston Legal Regie: Mike Listo Drehbuch: David E. Kelley, David E. Kelley Musik: Danny Lux

