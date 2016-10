TNT-Serie 10:55 bis 11:45 Serien McLeods Töchter Verdammt AUS 2008 16:9 Merken Als die Regierung ihre Pläne veröffentlicht, einen Staudamm zu bauen, der sämtliche Farmen in der Nachbarschaft von der Wasserzufuhr abschneiden würde, gehen die Bürger auf die Barrikaden. Patrick würde gerne bei Marcus auf Killarney als Vorarbeiter anfangen und erhält die Chance, einen Tag auf Probe zu arbeiten. Doch ist er wirklich schon so weit, diesen Posten zu übernehmen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Abi Tucker (Grace Kingston) Gillian Alexy (Tayler Geddes) Luke Jacobz (Patrick Brewer) Doris Younane (Moira Doyle) Matt Passmore (Marcus Turner) Edwina Ritchard (Jasmine McLeod) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Arnie Custo Drehbuch: Peter Dick Kamera: Mark Wareham Musik: Stephen Rae