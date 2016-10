TNT-Serie 07:30 bis 08:15 Serien Reign Sünden der Vergangenheit USA 2015 16:9 Merken Francis und Mary finden wieder zueinander, als sie von König Antoine erfahren, welche Rachepläne England gegen Frankreich schmiedet. Während im Schloss alles für ein großes Fest vorbereitet wird, erfährt Bash, dass in der Stadt ein "Untoter" gesehen wurde und versucht, den Mann zu finden. Catherine findet indes heraus, warum sie seit einiger Zeit unter Halluzinationen leidet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adelaide Kane (Queen Mary Stuart) Megan Follows (Queen Catherine) Torrance Coombs (Sebastian) Toby Regbo (King Francis) Celina Sinden (Greer) Caitlin Stasey (Lady Kenna) Anna Popplewell (Lola) Originaltitel: Reign Regie: Deborah Chow Drehbuch: Doris Egan, Melody Fox Kamera: Mark Willis

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 370 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 130 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 130 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 130 Min.