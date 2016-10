TNT-Serie 05:15 bis 06:00 Mysteryserie Pretty Little Liars Folge: 70 Die Fäden in der Hand USA 2013 16:9 Merken "A" ist mit den Spielchen noch lange nicht am Ende und bringt die vier Freundinnen in böse Situationen. Während Aria ihre Beziehung zu Ezra ernsthaft infrage stellt, gerät Hanna in ein Familiendrama. Emily versucht indes, Spencer zu helfen. Sie will ihrer Freundin beweisen, dass Toby noch am Leben ist, doch Spencer möchte vor allem mehr über Monas Aufenthalt im Sanatorium in Erfahrung bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Oliver Goldstick Drehbuch: Oliver Goldstick, Maya Goldsmith Kamera: Larry Reibman Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12