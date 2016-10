Syfy 03:15 bis 04:05 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Die Nachfolge USA 1993 Stereo 16:9 Merken Der große Nagus, das Oberhaupt der Ferengi, hält auf DS9 eine Konferenz ab. Er kündigt an, Geschäftsverbindungen mit dem Gamma-Quadranten aufzubauen. Allerdings will er diese Aufgabe seinem Nachfolger überlassen: Quark. Da es zur Kultur der Ferengi gehört, einander möglichst gekonnt übers Ohr zu hauen und nur den eigenen Profit zu suchen, ist mit der Ehre auch einiger Ärger verbunden. Als Zek plötzlich stirbt, ist plötzlich auch Quarks Leben nicht mehr sicher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Benjamin Sisko) Wallace Shawn (Nagus) Rene Auberjonois (Odo) Terry Farrell (Lieutenant Jadzia Dax) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Colm Meaney (Chief O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: David Livingston Drehbuch: Ira Steven Behr Kamera: Marvin V. Rush Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 6