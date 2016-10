Syfy 17:40 bis 18:35 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Der Steinwandler USA 1993 Stereo 16:9 Merken Quark möchte in den Besitz eines seltsamen Steines gelangen. Er heuert Croden für einen Überfall an. Odo vereitelt den Raub und verhaftet Croden. Im Gefängnis erzählt der Verbrecher von einem Planeten, auf dem es andere Formwandler gibt. Er legt ihm als vermeintliches Beweisstück einen Stein vor, der ebenfalls die Fähigkeit hat, seine Form zu ändern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Commander Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Alexander Siddig (Doctor Bashir) Terry Farrell (Lieutenant Jadzia Dax) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Colm Meaney (Chief O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Winrich Kolbe Drehbuch: Sam Rolfe Kamera: Marvin V. Rush Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 12