Syfy 10:50 bis 11:40 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Nemesis (2) USA 2000 Stereo 16:9 Merken Jack O'Neill (Richard Dean Anderson) und seinen Leuten ist es nicht gelungen alle käferartigen Replikatoren zu zerstören. Diese setzen sich, nach dem Absturz des Raumschiffs, auf dem sie sich befinden, im irdischen Ozean, in einem russischen U-Boot fest und vermehren sich dort um ein tausendfaches. Jack schlägt vor, das ganze Boot mit Atomwaffen zu zerstören, doch General Hammond (Don S. Davis) lehnt das ab, da er mit Russland nicht in Konflikt geraten will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson / Thor) Amanda Tapping (Major Samantha Carter) Christopher Judge (Teal'c) Don S. Davis (Major General George Hammond) Colin Cunningham (Major Paul Davis) Gary Jones (Sgt. Walter Harriman) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Martin Wood Drehbuch: Robert C. Cooper Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12