National Geographic People 03:05 bis 03:55 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Flucht aus Chile GB 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Tom Hanway aus Kalifornien ist auf dem Hippie-Trail nach Südamerika unterwegs. Dort ist Kokain billig und an jeder Ecke zu haben. Er plant, 500 mitgebrachte Einheiten LSD gegen ein Kilo Koks zu tauschen und damit zurück in USA zu fahren. Aber als er in Chile gerade den Deal abwickelt, wird er erwischt und zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Tom glaubt, die einzige Chance, diese Hölle lebend zu verlassen, sei, mit Hilfe seines Mitgefangenen Chosco zu fliehen. Tatsächlich schaffen sie es, aus dem Knast zu entkommen. Für die beiden beginnt ein tödlicher Trip durch die Wüste, den nur Tom überlebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad