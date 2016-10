National Geographic People 11:20 bis 11:40 Dokumentation Genussvolles Istanbul TRK 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Lage am Bosporus hat nicht nur die Kultur, sondern auch die Küche Istanbuls beeinflusst. In dieser Folge besucht der britische Starkoch Tom Aiken das Lacivert Restaurant unter der Bosporus-Brücke, um dort typische Fischrezepte kennenzulernen. Anschließend bereitet Tom selbst ein Rotbarben-Gericht zu. Um seine Fähigkeiten weiter auszubauen, trifft er sich später mit dem Fischer Tahsin, einem Seequappen-Spezialisten. Die beiden werfen die Netze aus - und dann gibt es frittierten Fisch mit Rucolasalat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tom's Istanbul Delight