National Geographic People 09:00 bis 09:45 Dokumentation Die Wildtier-Retter Mission Opossum USA 2015 2016-10-26 14:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Kristin erhält mitten in der Nacht einen Anruf: Eine Eule ist abgestürzt und hat sich dabei offenbar ernsthaftere Verletzungen zugezogen, als es auf den ersten Blick erscheint. Max Soaper und Linda Williams wiederum haben alle Hände voll damit zu tun, ein Rotluchs-Baby so weit zu beruhigen, dass sie es versorgen können. Auch Nancy steht vor einer großen Herausforderung: Sie trainiert eine Beutelrattenfamilie für ihre Rückkehr in die Wildnis. Brigette Williams - das neue Mitglied im Team - untersucht derweil eine Fledermaus, die nicht mehr fliegen kann. Was ist der Grund dafür? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bandit Patrol

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 251 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 107 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 11:30

Seit 71 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:55 bis 09:55

Seit 46 Min.