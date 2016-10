Disney XD 03:45 bis 04:05 Trickserie Phineas und Ferb Liebe auf den ersten Biss / Der Hindernislauf USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Norm versucht mit einem weiblichen Roboter namens Cloe anzubandeln, den er auf einem Straßenfest kennenlernt, das Mom organisiert hat. (b) Doofenschmirtz benutzt seine neuste Erfindung, um seinen Bruder, den Bürgermeister, dazu zu bekommen einen durchreisenden Politiker zu beleidigen. Währenddessen treten Candace und Stacy bei Phineas und Ferbs Hindernislauf an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire, Sue Perrotto, Robert F Hughes Drehbuch: Dan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh