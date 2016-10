Disney XD 01:35 bis 01:55 Jugendserie S3 - Stark, schnell, schlau Die Statistenrolle USA 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken Die jährliche Fan-Convention der beliebten Science-Fiction-Filmreihe "Alien Gladiators" findet diesmal in Mission Creek statt. Bree, Chase und Adam freuen sich schon auf ein Treffen mit einem der Filmstars und Leo und Mr. Davenport wollen unbedingt eine Statistenrolle im nächsten 'Alien Gladiators'-Film gewinnen. In der Endrunde des Wettbewerbs muss sich Leo gegen Direktorin Perry durchsetzen. Davenport steht ihm dabei mit Rat und Tat zur Seite. Die jährliche Fan-Convention der beliebten Science-Fiction-Filmreihe "Alien Gladiators" findet diesmal in Mission Creek statt. Bree, Chase und Adam freuen sich schon auf ein Treffen mit einem der Filmstars und Leo und Mr. Davenport wollen unbedingt eine Statistenrolle im nächsten 'Alien Gladiators'-Film gewinnen. In der Endrunde des Wettbewerbs muss sich Leo gegen Direktorin Perry durchsetzen. Davenport steht ihm dabei mit Rat und Tat zur Seite. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Unger (Chase Davenport) Spencer Boldman (Adam Davenport) Kelli Berglund (Bree Davenport) Tyrel Jackson Williams (Leo Dooley) Hal Sparks (Donald Davenport) Andre Ethier (Himself) Karan Brar (Simon) Originaltitel: Lab Rats Regie: Guy Distad Drehbuch: Ron Rappaport Musik: Bert Selen