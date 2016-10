Disney XD 20:15 bis 20:35 Trickserie Phineas und Ferb Folge: 125 Das Klimpaloon Ultimatum USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Um zu verhindern, dass Love Händel von einem wichtigen Musikwettbewerb ausgeschlossen wird, reisen Phineas, Ferb und ihre Freunde in die Heimat des Klimpaloon. Sie müssen der Jury des Wettbewerbs beweisen, dass der magischen Badeanzug Klimpaloon wirklich existiert. Währenddessen versucht Dr. Doofenschmirtz seinen Bruder in ein Warzenschwein zu verwandeln, damit dieser seinen Bürgermeisterposten verliert. Um zu verhindern, dass Love Händel von einem wichtigen Musikwettbewerb ausgeschlossen wird, reisen Phineas, Ferb und ihre Freunde in die Heimat des Klimpaloon. Sie müssen der Jury des Wettbewerbs beweisen, dass der magischen Badeanzug Klimpaloon wirklich existiert. Währenddessen versucht Dr. Doofenschmirtz seinen Bruder in ein Warzenschwein zu verwandeln, damit dieser seinen Bürgermeisterposten verliert In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire, Sue Perrotto Drehbuch: Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire