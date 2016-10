Disney XD 19:30 bis 19:50 Trickserie Coop gegen Kat Die Sache mit der Physik / Unterschwellige Botschaften CDN 2009 Stereo 16:9 Merken Nachdem Coop ein schlechtes Zeugnis bekommen hat, beschließt er, ordentlich zu pauken, um in seinem Physiktest am nächsten Tag, eine gute Note zu schreiben. Kat versucht alles, um ihn aus dem Konzept zu bringen... Dad empfiehlt Coop Selbstmotivationskassetten, damit Coop auf positivere Gedanken kommt. Das funktioniert wunderbar, bis sich Kat an den Kassetten zu schaffen macht. Nun haben sie den gegenteiligen Effekt bei Coop und auch Dad wird von Kat programmiert. Coop kommt Kat auf die Schliche und verändert die Kassetten wiederum... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kid vs. Kat Regie: Rob Boutilier, Josh Mepham Drehbuch: Louise Moon, Josh Gal, Shelley Hoffman, Robert Pincombe Altersempfehlung: ab 6