Disney XD 09:25 bis 09:45 Jugendserie Mighty Med - Wir heilen Helden Folge: 19 Der doppelte Kaz USA 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken Wallace und Clyde kaufen eine Maschine die jemanden in ein perfektes Ebenbild einer anderen Person verwandeln kann. Ihr Plan ist es, Kaz auf eine sinnlose Suche schicken, während sie Clyde in einen falschen Kaz verwandeln. Damit wollen die beiden erreichen, dass Clyde/Kaz von Oliver unwissentlich zum geheimen Superheldenkrankenhaus geführt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Steven Perry (Kaz) Jake Short (Oliver) Paris MaryJo Berelc (Skylar Storm) Scott Connors (Abyss) Dirk Ellis (Lizard Man) Carly Hollas (Solar Flare) Brett Johnson (Blue Tornado) Originaltitel: Mighty Med Regie: Alfonso Ribeiro Drehbuch: Vincent Brown, David Feldstein Musik: David Feldstein

