Disney XD 05:30 bis 05:55 Comedyserie Pair of Kings - Die Königsbrüder Der neue König - Teil 2 - Die Bruderregeln USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Ein Tarantula-Mädchen will Boz und Boomer mit ihrem weiblichen Charme verführen, um sie zu vernichten. Aufgrund der Bruderregeln findet Boomer, dass sich keiner der beiden mit ihr treffen darf. Doch das Tarantula-Mädchen gibt nicht auf und es gelingt ihr, Boz und Boomer eifersüchtig zu machen und gegeneinander auszuspielen. Schauspieler: Doc Shaw (Boomer) Geno Segers (Mason) Kelsey Chow (Mikayla) Mitchel Musso (Brady) Ryan Ochoa (Lanny) Originaltitel: Pair of Kings Regie: David Kendall Drehbuch: Dan Cross, David Hoge Musik: Jamie Dunlap Altersempfehlung: ab 6