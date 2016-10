National Geographic 01:10 bis 01:55 Dokumentation Ultimate Airport Dubai USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Die mehr als 90.000 Mitarbeiter des Dubai International Airports sind selbst auf die am wenigsten erwarteten Situationen vorbereitet - und tagtäglich werden sie erneut auf die Probe gestellt. In dieser Episode muss Mel 71 aufgebrachte Passagiere beruhigen, deren Flug aufgrund schlechten Wetters in Pakistan verschoben wurde. Niemand weiß, wann die Maschine endlich starten kann. Carl hingegen nimmt eine explosive Ladung aus Deutschland in Augenschein, während Myles ein Multi-Milliarden-Dollar-Projekt retten muss. Unterdessen testet Phil ein System, das den Flughafenbetrieb revolutionieren könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ultimate Airport Dubai