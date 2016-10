National Geographic 22:40 bis 23:30 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit American-Airlines-Flug 191 CDN 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken American Airlines Flug 191, McDonnell Douglas DC-10 am 25. Mai 1979. Nur Sekunden nachdem der American Airlines Flug 191 in Chicago gestartet war, riss das linke Triebwerk ab. Die Besatzung verlor die Kontrolle über die Maschine, die nur Momente später abstürzte. 273 Menschen starben, es war der Luftverkehrsunfall mit den meisten Opfern in der Geschichte der USA. Die FAA (Federal Aviation Administration) hielt anschließend alle DC-10s des Landes auf dem Boden, während Ermittler damit beschäftigt waren herauszufinden, warum eines der am häufigsten eingesetzten Flugzeuge in der Luft einfach auseinanderbrach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation