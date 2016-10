National Geographic 13:20 bis 14:15 Dokumentation Das Jahrhundert der Züge Der Bau des Great Western Railway GB 2010 Stereo 16:9 Merken Im 19. Jahrhundert wimmelte es nur so von charismatischen Erfinderpersönlichkeiten. Einer von ihnen war der Engländer Isambard Kingdom Brunel (1806 - 1859). Der brillante Ingenieur konstruierte nicht nur den ersten propellergetriebenen Transatlantikdampfer, sondern gilt auch als Vater der Great Western Railway. Mit dieser Eisenbahngesellschaft verwirklichte Brunel seinen Traum - den Traum von einer schnellen Reise bei möglichst hohem Grad an Luxus. Die eleganten und für die damalige Zeit unvergleichlich kraftvollen Lokomotiven der Great Western verbanden London mit dem Südwesten Englands und Südwales. In der heutigen Ausgabe von "Das Jahrhundert der Züge" zeigt Dan Cruickshank, wie Brunel den Bau dieser für das britische Empire so wichtigen Verkehrsader vorantrieb. Schließlich konnten die Reisenden aus der Hauptstadt in Bristol direkt vom Zug in Brunels Steamer "Great Britain" umsteigen, das damals weltweit größte Dampfschiff. Damit ging es dann weiter nach Nordamerika. Insofern war der Bau der Great Western ein wichtiger Schritt auf dem Weg in eine vernetzte Welt, wie sie beispielsweise Jules Verne später in seinem berühmten Roman "In 80 Tagen um die Welt" beschrieben hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Riding Britain's Railways